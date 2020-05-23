İngiltere'de 30 bini aşkın pub ve restoran bir daha hiç açılmayabilir

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:45

Koronavirüs karantinası, İngiltere'de konuk ağırlama sektörüne çok ağır bir darbe indirdi. 30 bini aşkın pub, bar ve restoran bir daha hiç açılmamak üzere kapalı kalabilir.

Geçtiğimiz günlerde Bella Italia ve Cafe Rouge restoran zincirlerinin sahibi Casual Dining Grup, kayyuma gideceğini duyurmuştu. Bu açıklamayla şirkete bağlı 250 restoranın geleceğine dair belirsizlik oluştu.

Birgün'ün Guardian'dan aktardığı habere göre, krizden önce de zor zamanlar geçiren işletmelere karantina süresince kapalı kalmak son darbeyi vurmuş olabilir. Karantinadan önceki 12 ay içinde 2800 bar ve restoran zaten kapanmıştı.

Mart ayının sonuna doğru ruhsatlı mülk sayısında yüzde 2,4 düşüş bildiren piyasa izleme kuruluşu CGA AlixPartners, bu düşüşün, sektör Temmuz başında yeniden açıldığında, daha da kötüleşeceğini öngörüyor.

Çoğu pub işletmecisi iki metre mesafe şartının gevşetilmesi gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde bu mesafeyle işletmelerinin yeterince kazançlı olmayacağını, bu nedenle yeniden açılamayacağını ileri sürüyorlar. İngiltere Barlar ve Publar Derneği (BBPA), iki metre kuralının her beş pubdan birinin yeniden açılamayacağı anlamına geldiğini, bu mesafenin bir metreye indirilmesi gerektiğini söyledi. BBPA'nın yaptığı bir araştırmaya göre, İngiltere'deki 47 bin pub'ın 19 bini işletmesinin yeniden açılamayacağına inanıyor.

İngiltere'deki 115,108 ruhsatlı işletmenin üçte ikisi bağımsızken, geri kalanı gruplara bağlı hizmet veriyor. İzleme rakamları, günlük restoranların özel olarak hasar aldığına dikkat çekiyor. Bu tür restoranların çoğu alışveriş merkezlerinde ve isyerlerinin yakınında olduğundan yeniden toparlanmalarının daha uzun zaman alacağı belirtiliyor.