Kripto tarihinin en büyük saldırısı: 600 milyon dolar çalındı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:38

Hackerlar, kullanıcıların blok zincirlerle coinleri takas etmelerini sağlayan Poly Network platformu üzerinden yaklaşık 600 milyon dolarlık kripto para çaldı.

Merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasında şimdiye kadarki en büyük hırsızlığı gerçekleştirilmesinin ardından Poly Network, Twitter üzerinden bir mektup yayınladı.

Söz konusu saldırıdan on binlerce insanın etkilendiği belirtilen mektupta, hacker grubuna çağrıda bulunuldu.

Mektupta şunlar kaydedildi:

“Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz. Çaldığınız tutar, küresel çapta güvenlik güçlerinin sizi takip etmesine sebep olacak. Kripto para camiasından on binlerce kişiden para çaldınız. Bizimle konuşmalı ve bir çözüm aramalısınız.”

BINANCE’DAN AÇIKLAMA

Saldırının kripto para tarihinde görülen en önemli güvenlik sorunlarından biri olduğu belirtiliyor.

Binance CEO’su Changeng Zhao, Twitter hesabıdan paylaşımda bulunarak, Binance dahil kripto borsalarının Poly Network’e yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.