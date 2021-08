Kripto tarihinin en büyük saldırısı: 600 milyon dolar çalındı

Hackerlar, kullanıcıların blok zincirlerle coinleri takas etmelerini sağlayan Poly Network platformu üzerinden yaklaşık 600 milyon dolarlık kripto para çaldı.

Merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasında şimdiye kadarki en büyük hırsızlığı gerçekleştirilmesinin ardından Poly Network, Twitter üzerinden bir mektup yayınladı.

Söz konusu saldırıdan on binlerce insanın etkilendiği belirtilen mektupta, hacker grubuna çağrıda bulunuldu.

Mektupta şunlar kaydedildi:

“Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz. Çaldığınız tutar, küresel çapta güvenlik güçlerinin sizi takip etmesine sebep olacak. Kripto para camiasından on binlerce kişiden para çaldınız. Bizimle konuşmalı ve bir çözüm aramalısınız.”

Saldırının kripto para tarihinde görülen en önemli güvenlik sorunlarından biri olduğu belirtiliyor.

Binance CEO’su Changeng Zhao, Twitter hesabıdan paylaşımda bulunarak, Binance dahil kripto borsalarının Poly Network’e yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

We are aware of the https://t.co/IgGJ0598Q0 exploit that occurred today. While no one controls BSC (or ETH), we are coordinating with all our security partners to proactively help. There are no guarantees. We will do as much as we can. Stay #SAFU. ?? https://t.co/TG0dKPapQT