İnşaat maliyetleri durmuyor, konut fiyatları artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Haziran ayına ait inşaat maliyet endeksi, açıklandı. İnşaat maliyet endeksi, tarihinin en yüksek artışıyla yüzde 42.48 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Haziran ayına ait inşaat maliyet endeksi, inşaat sektöründeki zamları gözler önüne serdi. 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre, yüzde 2.89 artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 42.48 arttı. Bu artış endeksin yayımlanmaya başlandığı 2015’ten bu yana en yüksek yıllık artış olarak tarihe geçti. İnşaatçılar ise bu rakamların buzdağının görünen yüzü olduğunu, reel sektördeki artışların çok daha fazla olduğunu söylüyor.
TÜİK’in verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53.70, işçilik endeksi de yüzde 19.88 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.49 arttı.
ASIL ARTIŞ YÜZDE 100
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, gerçek artışın yüzde 100’ün üzerinde olduğunu söyledi. Bu artışların yeni başlayan projelere büyük etki edeceğini belirten Durbakayım şöyle konuştu: “Maliyet artışının büyük kısmını absorbe ederek enflasyonu daha fazla körüklememesine ve konut fiyatlarının erişilebilir kalmasına gayret ettik. Devam eden projelerde bu gayretimiz olumlu sonuç buldu. Bundan sonra zor.”
KONUT SATIŞLARI DA DÜŞTÜ
Bu artışların konut satışlarına etkisini değerlendiren gayrimenkul değerleme analizi platformu Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt ise 2021’in ilk altı ayında konut satışlarının, geçen yıla göre yüzde 11.5 azalışla 552 bin 810 olduğunu belirtti.
Konut satış fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 29.4 olduğunu da belirten Öğüt, “Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 316 TL, ortalama konut fiyatı 431 bin 80 TL oldu” diye konuştu.
İlgili Haberler
- En fazla konut satışı gerçekleşen il belli oldu
- Yabancıya konut satış geliri 2025’te 20 milyar dolara çıkacak
- Şehitkamil'de konutunu satmayan mahalle sakinlerinin evleri ellerinden alındı
- AKP'li isimlerin kamuda çifte maaş sefaları sürüyor: Bu kez Emlak-Konut'talar
- Türkiye konut fiyat artışında 1. sırada
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Afgan göçmen hakkında yeni gelişme
- Karadeniz'de felaket: 'İlçemiz yok oluyor...'
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler