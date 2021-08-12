İnşaat maliyetleri durmuyor, konut fiyatları artıyor

12 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Haziran ayına ait inşaat maliyet endeksi, inşaat sektöründeki zamları gözler önüne serdi. 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre, yüzde 2.89 artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 42.48 arttı. Bu artış endeksin yayımlanmaya başlandığı 2015’ten bu yana en yüksek yıllık artış olarak tarihe geçti. İnşaatçılar ise bu rakamların buzdağının görünen yüzü olduğunu, reel sektördeki artışların çok daha fazla olduğunu söylüyor.

TÜİK’in verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53.70, işçilik endeksi de yüzde 19.88 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.49 arttı.

ASIL ARTIŞ YÜZDE 100

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, gerçek artışın yüzde 100’ün üzerinde olduğunu söyledi. Bu artışların yeni başlayan projelere büyük etki edeceğini belirten Durbakayım şöyle konuştu: “Maliyet artışının büyük kısmını absorbe ederek enflasyonu daha fazla körüklememesine ve konut fiyatlarının erişilebilir kalmasına gayret ettik. Devam eden projelerde bu gayretimiz olumlu sonuç buldu. Bundan sonra zor.”

KONUT SATIŞLARI DA DÜŞTÜ

Bu artışların konut satışlarına etkisini değerlendiren gayrimenkul değerleme analizi platformu Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt ise 2021’in ilk altı ayında konut satışlarının, geçen yıla göre yüzde 11.5 azalışla 552 bin 810 olduğunu belirtti.

Konut satış fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 29.4 olduğunu da belirten Öğüt, “Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 316 TL, ortalama konut fiyatı 431 bin 80 TL oldu” diye konuştu.