AKP'li isimlerin kamuda çifte maaş sefaları sürüyor: Bu kez Emlak-Konut'talar
Milyonlarca çalışanın, emekçinin geçim sıkıntığı yaşadığı bu zor günlerde, kamuda birden fazla maaş alan AKP'liler ve bürokratlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. AKP'li iki bakan yardımcısının ve bir danışmanın daha Emlak Konut A.Ş. yönetim kurulunda da maaş aldığı ortaya çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'lilerin maaşlarını ifşa etmeyi sürdürüyor. Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, iki bakan yardımcısı ve bir bürokratın Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut’tan da maaş aldığı ortaya çıkardı.
İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı Sinan Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakan danışmanı Havvanur Yurtsever Emlak Konut'un yönetiminde yer aldıklarını ortaya çıkaran Yavuzyılmaz, Emlak Konut'un bu isimlere 2021 yılı için 12 bin 500 lira aylık maaş ödediği ve yılda 4 maaş ikramiye verdiğini tutanaklardan ortaya çıkardı.
Muhterem İnce ve Sinan Aksu'nun bakan yardımcılığı görevinden aldıkları maaşla birlikte aylık gelirlerinin 42 bin 500 lira olduğu belirtiliyor. Emlak Konut'ta yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılında aylık 9 bin 600 lira maaş + 4 maaş ikramiye, 2020 yılında ise aylık 11 bin lira maaş + 4 maaş ikramiye ücret alıyordu.
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