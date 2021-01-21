İnşaat sektörünün toplam kredileri kasım sonu itibarıyla 284.13 milyar liraya ulaştı

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Sekiz çeyrek art arda daraldıktan sonra pandemi döneminde hükümetin genişleyici politikalarının desteğiyle iki yıl arayla büyüme kaydeden inşaat sektörü, sıkı para ve maliye politikasına geçilmesiyle yeniden ivme kaybetmeye başladı. Sektör temsilcilerine göre destek paketlerinin sona ermesi, Merkez Bankası’nın 2021’in önemli bir bölümünde yüksek politika faizi uygulayacağı öngörüsü ve kredi faizlerinde beklenen yüksek seyir sektörün 2021 performansını sınırlayacak.

İŞLER GERİLEDİ

BDDK verilerine göre hükümetin kredi destek paketlerini devreye aldığı nisandan kasım sonuna kadar inşaat sektörüne kullandırılan nakdi krediler 49 milyar lira arttı. Sektörün toplam kredileri kasım sonu itibarıyla 284.13 milyar liraya ulaştı.

Türkiye ekonomisi ve istihdamının temel dinamiklerinden inşaat sektörü, hükümetin pandemi döneminde hayata geçirdiği kredi destek paketleri, gerileyen faiz oranları ve konut satışlarındaki güçlü artışla üçüncü çeyrekte yüzde 6.4 büyüme kaydetmiş; yarım kalan projeler açılan kredi muslukları sayesinde tamamlanarak firmalara nakit girişi sağlanmıştı.

Stratejist ve ekonomi danışmanı Can Fuat Gürlesel, “Mevcut işler gerilemeye başladı. Mevsimselliğin de etkisiyle önümüzdeki birkaç ay işlerin daha da yavaşladığı bir döneme gidiyoruz. Kapatma ve kısıtlamalar ilk çeyrekte inşaat işlerini düşürecek. Kredi faizleri ve konut kredi faizleri de inşaat sektöründe büyümeyi destekleyecek olmaktan çıktı. Yani finansman tarafında da 2021’i çok fazla destekleyecek koşullar yok” diye konuştu.

Akkuş Grup Başkanı Abdülkadir Akkuş da “Faizlerin yeniden yüzde 1’in altına indirilmesiyle şekillenecek yeni bir destek paketine ihtiyacımız var” dedi.

KONUT ZAMLARI YÜZDE 30’U AŞTI

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2020 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) aylık bazda yüzde 1.5 oranında artarak 152.2’ye çıktı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 30 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 Kasım’da bir önceki aya göre üç ilde de yüzde 1.7 oranında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27.8, 30.1 ve 29.9 oranlarında artış gösterdi.