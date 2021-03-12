İnsan Hak İhlalleri Raporu: Eylemlerde 722 kişi gözaltına alındı!
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, '2021 Şubat Ayı Hak İhlalleri Raporu'nu açıkladı. Raporda, polisin zor kullanarak müdahale ettiği basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylemlerde 722 kişinin gözaltına alındığı, 9 kişinin tutuklandığı, 39 kişiye ev hapsi verildiği aktarıldı.
CHP'li Tanrıkulu'nun açıkladığı '2021 Şubat Ayı Hak İhlalleri Raporu'ndaki verilere göre; 372 kişinin işkenceye maruz kaldığı, 62 kişinin de cezevinde işkence ya da kötü muamele gördüğü belirtildi. 5 kişi ise cezaevinde hayatını kaybetti. 138 kişi de iş cinayetleri sonucu hayatını kaybederken, 33 kadın da erkekler tarafından öldürüldü.
Raporda, en az 7 gazetecinin 'gazetecilik faaliyetleri' nedeniyle hapis ve/veya para cezasına mahkum edildiği belirtilirken, bir gazetecinin tutuklandığı, 9 gazetecinin gözaltına alındığı aktarıldı. 12 gazeteciye dava veya soruşturma açıldığı, 2 gazetecinin saldırıya uğradığı aktarıldı.
Raporda, 196 toplatma, ceza, erişim engelleme kararı olduğu belirtilirken, düşünceyi ifade nedeniyle gözaltına alınan veya tutuklananların sayısının 45 olduğu bilgisi paylaşıldı. 5'i sosyal medyadan olmak üzere, düşünceyi ifade özgürlüğü nedeniyle 8 kişinin mahkûm olduğu belirtildi.
Raporda, tutuklanan belediye başkanı, milletvekili, parti yöneticisi sayısının 12 olduğu aktarılırken, mahkûm edilen belediye başkanı, milletvekili, parti yöneticisi sayısı 41 olarak kaydedildi.
Raporda, basılan parti ve sendika binası sayısının 3 olduğu aktarılırken, kapatılan örgüt 1 olduğu belirtildi.
Raporda, polisin zor kullanarak müdahale ettiği basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylemlerde 722 kişinin gözaltına alındığı, 9 kişinin tutuklandığı, 39 kişiye ev hapsi verildiği aktarıldı.
Raporda, 11 il ve 2 ilçede değişik sürelerle tüm eylem ve etkinlikler yasaklandığı aktarıldı.
Raporda, toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda en az 1 kişinin hapis cezasına mahkum edildiği, 46 kişiye para cezası verildiği 5 kişinin ise beraat ettiği aktarıldı.
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