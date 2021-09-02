Instagram mobil uygulaması çöktü

Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 14:41
Instagram mobil uygulaması çöktü
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Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.

Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.

Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.


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