Instagram mobil uygulaması çöktü

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:41

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.

Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.

Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.