Instagram'da en çok onları takip ediyoruz

18 Şubat 2021 Perşembe, 09:44

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 385 milyon 39 bin kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı.

İkinci sıraya ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yerleşirken, 258 milyon 69 bin takipçisi olduğu kaydedildi. Üçüncü sırada yer alan kişi ise 219 milyon 23 bin takipçi ile Ariana Grande olurken, ilk 10’da yer alan diğer kişiler sırasıyla Dwayne Johnson (215 milyon 2 bin), Kylie Jenner (213 milyon 26 bin), Selena Gomez (207 milyon 15 bin) ,Kim Kardashian West (202 milyon 77 bin) , Leo Messi (181 milyon 22 bin), Beyonce (163 milyon 66 bin) ,Justin Bieber (161 milyon 16 bin) oldu.