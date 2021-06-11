Instagram'da paylaşılan 'Save a dog' bağışı nedir, nasıl yapılır?

11 Haziran 2021 Cuma, 17:30

Instagram kullanıcıları bugün gün boyunca 'Save a dog' paylaşımları ile karşılaştı. Instagram üzerinden repost yaparak kampanyayı destekleyen kişiler köpekleri kurtarmak için harekete geçti. 'Bir köpeği kurtar' anlamına gelen ve isteyen herkesin bağış yapabileceği Instagram paylaşımları saatler içerisinde pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

'SAVE A DOG' BAĞIŞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin’in Yulin şehrinde 21-31 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen “Yulin köpek eti yeme festivali” içerisinde binlerce köpeğin kötü muameleye maruz kalacağı ve ardından kesilip yenileceği iddiaları üzerine binlerce kişi festivalde satışa sunulan köpekleri satın alarak hayatlarını kurtarmak için harekete geçti. Sosyal medyadan örgütlenen kişiler ilgili tutarı toplayarak tüm köpekleri kurtarmak için seferber oldular.

9 Nisan 2020’de alınan kararla Çin’de köpekler besi hayvan kategorisinden çıkarılarak evcil hayvan kategorisine geçirilse de yasağa ilişkin kararlar şehirlerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu nedenle bazı şehirlerde festivalin devam edeceği ön planda yer alan iddialar arasında.

'SAVE A DOG' BAĞIŞI NASIL YAPILIR?





Human Society Global’ın başlatmış olduğu kampanyaya ilgili postu hikayeye ekleyerek destek olunabileceği gibi doğrudan nakit yardımı da yapılabiliyor. Ancak nakit yardımı şuan için Türkiye’ye kapalı. Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler ilgili postu “hikayeye ekle” bölümünden Instagram hesabından paylaşabilirler.

