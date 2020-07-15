Instagram’dan en çok kazanan ünlüler belli oldu

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:49

Her yıl hem takipçilerini hem de reklam gelirlerini artıran bu ünlü simaların 2020 yılını yarılamışken ne kadar kazandıkları da ortaya çıktı. Instagram’dan en çok kazanan ünlüler listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor ve geçen yıla oranla pek bir değişim görülmüyor ancak kazanılan rakamlar katlanmış durumda.

Instagram Rich List 2020 şeklinde hazırlanan bu listede dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Listede, Instagram’dan elde ettikleri kazançlar ve sahip oldukları takipçi sayısı ile birlikte, farklı alanlardan 100 sosyal medya ünlüsü yer alıyor.

Instagram’da TheRock ismiyle bilinen Dwayne Johnson, 187 milyonu aşkın takipçisiyle post başına 1 milyon dolar kazanıyor.

Instagram takipçileri listesindeki olağanüstü büyümesiyle dikkat çeken, The Rock, Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Ariana Grande gibi ünlüleri 2019’da geçerek şaşırtmıştı.

İkinci sırada ise Kylie Jenner yer alıyor. Jenner, Forbes’a göre geçen yıl en çok kazanan kişi ve tüm zamanların en zengin kişisi listesinde de önemli bir başarı yakalamış durumda. Jenner, 181 milyon takipçiyle, paylaşım başına 986 bin dolar kazanıyor.

İLK BEŞTE AYNI AİLEDEN İKİ KİŞİ

Kylie Jenner’ın ardından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 224 milyon takipçisiyle geliyor ancak post başına 889 bin dolar kazandığı için Jenner’ın altında üçüncü sırada yer alıyor.

İlk beşte aynı aileden iki kişi bulunuyor, kast ettiğimiz kişi elbette Kim Kardashian. Kardashian, TV şovu ve yaptığı fotoğraf çekimleriyle biliniyor olsa da 175 milyon takipçisiyle her paylaşım başına 858 bin dolar kazanıyor.

shiftdelete'te yer alan habere göre, Instagram’ın en çok kazananları arasında ilk 5’te üç kadın bulunuyor. Bunlardan birisi ve listede 5’inci sırada yer alan ünlü sanatçı Ariana Grande, 191 milyonu aşkın takipçisiyle her paylaşım başına 853 bin dolar kazanıyor.

Listede sırasıyla yer alan ünlüler ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Dwayne Johnson

2. Kylie Jenner

3. Christiano Ronaldo

4. Kim Kardashian

5. Ariana Grande

6. Selena Gomez

7. Beyoncé Knowles

8. Justin Bieber

9. Taylor Swift

10. Neymar Da Silva Santos Junior