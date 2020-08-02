Irak, Türkiye’den yapılan uçuşları askıya aldı
Irak Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada Türkiye'deki vakaların artması nedeniyle uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Irak Sivil Havacılık İdaresi, ‘Türkiye’deki koronavirüs vakalarında görülen artış’ nedeniyle uçuşların yeniden askıya alındığını duyurdu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması' nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.
Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki havalimanları, geçtiğimiz hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. Türk havayolları da, 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini açıklamıştı. Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.
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