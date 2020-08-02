Irak, Türkiye’den yapılan uçuşları askıya aldı

02 Ağustos 2020 Pazar, 17:56

Irak Sivil Havacılık İdaresi, ‘Türkiye’deki koronavirüs vakalarında görülen artış’ nedeniyle uçuşların yeniden askıya alındığını duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması' nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki havalimanları, geçtiğimiz hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. Türk havayolları da, 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini açıklamıştı. Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.