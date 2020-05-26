Irak'ta IŞİD’e büyük darbe: Liderin sağ kolu ölü ele geçirildi
IŞİD'in Irak'taki lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcılarından biri olarak bilinen Moataz al-Jubouri'nin, Irak´ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
Terör örgütü IŞİD’in lideri Abdulnasır Kardaş’ın yardımcısı Moataz al-Jubouri´nin, Irak´ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü IŞİD’inn lideri Abdulnasır Kardaş’ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri´nin öldürüldüğünü duyurdu.
Sözcü'nün, Irak resmi haber ajansı INA’dan aktardığı habere göre, ajansa konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü IŞİD’in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş’ın yakalandığını duyurmuştu.
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