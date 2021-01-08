İran, ABD ve İngiltere’den koronavirüs aşı alımını yasakladı
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüse karşı ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı. Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.
İran, ABD ve İngiltere’den aşı alımına yasak getirdi. Ali Hamaney, canlı yayın konuşmasında, ABD ve İngiltere aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyledim, burada herkese de söylüyorum" dedi.
Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.
Sputnik’in aktardığına göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son açıklamasında yoksul ülkelerin ilk dozları ocak sonu- şubat ortası gibi almaya başlayabileceğini açıkladı.
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