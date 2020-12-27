İran’da çığ felaketi: 10 ölü, 7 kayıp

27 Aralık 2020 Pazar, 11:18

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yer alan Elbruz Dağları’nda çığ düşmesi sonucu 10 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi.

Bölgeye giden Kızıl Haç görevlileri, 30'un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 10 dağcının hayatını kaybettiği, 14 dağcının kurtarıldığını, en az 7 dağcını için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı da ifade edildi.

