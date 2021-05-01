İran'da hükümet ile Yargı Erki arasında sosyal medya ağı "Clubhouse" anlaşmazlığı
İran'da Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, sosyal medya platformu Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcı şirketlerin cezalandırılmasına ilişkin hükümet kararını durdurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetin 18 Nisan'da aldığı "Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının cezalandırılması" kararı sonrası Yargı Erkinden karşı adım geldi.
Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, hükümetin söz konusu kararını durdurdu.
Hükümet, 18 Nisan'da, herhangi bir resmi karar olmadan Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının "ağır şekilde cezalandırılması" kararı almıştı.
Üst düzey hükümet yetkilileri Clubhouse'u kullanıyor
İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri sosyal medya platformu Clubhouse'u kullanıyor.
Ülkede Facebook, Youtube, Twitter ve Telegram gibi sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları yasak, Clubhouse ile ilgili resmi bir karar olmamasına rağmen filtre kırıcı olmadan erişim sağlanamıyor.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- Cumhur İttifakı Boğaziçi'ni böyle 'kazandı'
- Çocuğu istismar etti, çocuğun ailesini tehdit etti