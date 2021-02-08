İran'dan 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' diyen Rusya'ya nota

İran, "Arap Körfezi" ifadesini kullanan Rusya'ya sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 08:00
İran'dan 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' diyen Rusya'ya nota
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade Rusya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Arap Körfezi" ifadesini kullanması nedeniyle İran'ın Moskova Büyükelçiliği aracılığı ile Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdiklerini belirtti.

Türkiye'de Basra Körfezi olarak bilinen bölge için İran "Fars Körfezi", Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" ifadesini kullanıyor.


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