İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili kritik açıklama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaptırımlar kaldırılmadan nükleer anlaşma konusunda ABD ile 5+1 düzeyindeki toplantılara katılmayacaklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 5+1 ülkeleri ile İran'ın katılacağı bir toplantı için hazır olduğunu açıklamasına karşılık Washington'un nükleer anlaşmadan çekildiği için söz konusu toplantılarda yer alamayacağını açıkladı.
Nükleer anlaşmanın canlandırılması için ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Hatibzade, bu gerçekleşirse İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtti.
‘ŞU ANDA SADECE 4+1 VAR’
Hatibzade, "ABD nükleer anlaşmadan çekildiği için 5+1 yoktur. Şu anda yalnızca İran ile 4+1 var" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avrupa Birliğinin (AB) organize edeceği ve 5+1 ülkeleri ile İran'ın yer alacağı bir toplantıya hazır olduklarını açıklamıştı.
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