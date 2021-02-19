İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili kritik açıklama

19 Şubat 2021 Cuma, 16:55

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 5+1 ülkeleri ile İran'ın katılacağı bir toplantı için hazır olduğunu açıklamasına karşılık Washington'un nükleer anlaşmadan çekildiği için söz konusu toplantılarda yer alamayacağını açıkladı.

Nükleer anlaşmanın canlandırılması için ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Hatibzade, bu gerçekleşirse İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtti.

‘ŞU ANDA SADECE 4+1 VAR’

Hatibzade, "ABD nükleer anlaşmadan çekildiği için 5+1 yoktur. Şu anda yalnızca İran ile 4+1 var" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avrupa Birliğinin (AB) organize edeceği ve 5+1 ülkeleri ile İran'ın yer alacağı bir toplantıya hazır olduklarını açıklamıştı.