Kulislerde iktidarın referandumsuz anayasa için 400 milletvekili peşinde olduğu konuşuluyor: Sandıksız değişiklik

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Cumhur İttifakı ve DEM Parti arasında son dönemde terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden yaşanan yakınlaşma konuşulurken muhalefet de “Bu süreç iki tarafın da istediğini aldığı bir anayasa değişikliği planlarıyla mı yapılıyor” sorusunu soruyor. Cumhur ittifakı ise süreçte hiçbir pazarlık yapılmadığını ve tek hedefin “terörsüz Türkiye” olduğunu savunuyor.

Meclis’te DEM, MHP ve AKP’nin milletvekilleri toplamı 376 sayısını buluyor. Cumhur İttifakı’nın diğer ortakları HÜDA PAR (4) ve DSP (1) de eklenince bu sayı 381’e ulaşıyor. Bu sayıyla anayasa değişikliği, referanduma götürülebiliyor. Ancak referanduma ihtiyaç olmaması için 19 milletvekili daha gerekiyor. İktidarın referandumsuz anayasa değişikliği için ihtiyaç duyduğu 400 milletvekili sayısına ulaşmak için yaşanabilecek olası senaryolar tartışılmaya başlandı.

AKP’nin son kongresindeki yeni katılımlarla milletvekili sayısı 272’ye ulaştı. MHP’nin ise 47 milletvekili var. Son seçimlerde Cumhur İttifakı’nın yanında yer alan DSP’nin 1, YRP’nin 4 ve HÜDA PAR’ın 4 milletvekili bulunuyor.

YENİDEN REFAH MESAFELİ

YRP, İmralı sürecine mesafeli. Bu denklemden YRP’li vekiller çıkarılınca Cumhur İttifakı 324’e ulaşıyor. “Cumhur”un adı konmamış bu süreci yürüttüğü DEM Parti’nin 57 milletvekili eklenince bu sayı 381’e yükseliyor ve anayasa değişikliğini referanduma götürmek için ihtiyaç duyulan 360 milletvekili sayısını aşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ü araması da “DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında bir yakınlaşma olur mu” sorusunu gündeme getiriyor.

İktidarın sandığa gitmeden “400 milletvekiline ulaşarak bir anayasa değişikliği aradığı” ileri sürülüyor. İktidarın ya Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet Partisi’nden oluşan Yeni Yol Grubu’ndan, ya İYİ Parti’den ya da CHP’den destek bulması gerekiyor. Bu partilerin liderlerinden desteğin aksi yönünde açıklamalar geliyor. İktidarın 400 milletvekilini bulma ihtimalini zor gördüklerini söyleyen CHP kurmayları, İYİ Parti ve Yeni Yol grubundaki partilere yaptıkları ziyaretleri anımsatarak “Onlar da şu anki baskıcı rejime karşı muhalefetin birlikteliğine vurgu yapıyor. Bu nedenle böyle bir senaryonun içinde olmayacaklardır” diyor.

42. VE 66. MADDELERDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk, Halk TV’ye terör örgütü elebaşısı Öcalan’ın yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Süreçle ilgili “atılması beklenen demokrasi adımları” sorulan Türk, “Bugün binlerce insan hukuksuz yere cezaevinde. Kürt dilinin özgürce kendisini geliştirebileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Bazıları pazarlık diyor. Bunlar pazarlık konusu yapılacak şeyler değil, olması gerekendir, atılması gereken adımlardır” dedi. Bu kapsamda anasayanın 66. maddesindeki “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” ifadesinde bir değişiklik olabileceği tartışılıyor. Yine 42. maddedeki “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ifadeleri de “anadilde eğitim” tartışmaları üzerinden konuşuluyor.