Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi

04 Mart 2025 Salı

Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde yaşayan vatandaşlar, trafikte sık sık çakarlı araçlarla karşılaşır. Trafiğin yoğun olduğu anlarda, emniyet şeridinden ilerleyen, mavi-kırmızı ışıklar yayan ve siren çalan bu araçlar hızla yanımızdan geçer.

Oysa çakarlı araç kullanmanın belirli kuralları ve şartları vardır. Polis, ambulans, itfaiye gibi resmi görevli araçlar dışında çakar lamba kullanımı yasaktır. Ancak buna rağmen trafikte sıkça sivil araçlarda da çakar lambaları görmek mümkün.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddelerine göre yalnızca belirli resmi araçlar çakar lamba ve tepe lambası kullanabilir. Kamu hizmeti sağlayan bu araçların çakar lamba açması mümkündür ancak görev dışında olduklarında çakar kullanmaları yasaktır.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar belli: Ambulanslar, polisler, AFAD ve koruma ekipleri.

Ancak buna rağmen trafikte giderek artan sayıda lüks araçta çakar lambalar görüyoruz.

Bu araçların nasıl ve kimler tarafından kullanıldığı, bu kişilerin gerekli izne sahip olup olmadığı bilinmiyor. Çoğunun bir izni filan yok.

Koruma kararı bulunan iş insanları veya gazeteciler gibi kişilerin ve koruma ekiplerinin araçlarına çakar takılması yasak olmasına rağmen sokaklarda bu kurala uymayan pek çok araç görmek mümkün.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Ancak buna rağmen hâlâ birçok kişinin bu kuralları ihlal ettiğini gözlemliyoruz. Bu kişilerin kim olduğu, izinli olup olmadıkları bilinmiyor. Üstelik bu araçların çoğu oldukça lüks, dolayısıyla kullanıcılarının kamu personeli olma ihtimali yok.

En son lüks bir Mercedes marka cipin trafik kurallarını hiçe sayarak dönülmez yerden döndüğünü ve araçta çakar olduğunu gördük. Sonrasında aracı kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun kullandığını öğrendik.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’ya açıklama yaptılar. Aracı kullanan kişi Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı, araç ise eşi Esat Palazoğlu’na aitmiş. Emniyet görüntüleri ihbar kabul etti ve Yüsra Palazoğlu’na usulsüz çakar kullanımı ve hatalı dönüş yaptığı için 139 bin 165 lira idari para cezası kesildi.

Güzel...

Bakın açıklamada bir nokta var. Emniyet, “Çakar izni yok” demiyor. Usulsüz kullanımı diyor yani bu kişinin çakar kullanma izni var.

Peki kim bu Palazoğlu?

Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında, “Bu yavrumuz bir yanlış yapmış, ceza kesilmiş. Çakar konusuna gelirsek, eşi zaten ticaretle uğraşıyor, tekneler yapıyor, fuarlara katılıyor. Benimle bir ilgisi yok. Araç da zaten eşinin. 38 milyon deniyor ama elektrikli bir araçmış, aslında 12 milyon lira. Evet, 12 milyon çok para ama herkesin rızkı farklıdır. Damadım fakirlere cömert davranan biri, bırakın mallarının zekâtını, arabanın bile zekâtını verir” dedi.

Yani damadının ticaretle uğraştığını ve çakarının olmasının normal olduğunu söylüyor ve arabasının bile zekâtını veriyor demiş.

Öyle mi peki?

Merak ettim baktım ben de.

Mehmet Esat Palazoğlu’nun sahibi olduğu şirketin adı CARABA Filo Oto Kiralama. Şirket 2014 yılında Palazoğlu tarafından kurulmuş. 2019 yılında da tüm aile üyeleri hisselerini Mehmet Esat Palazoğlu’na devretmiş.

Bu tarihten itibaren ne kadar vergi ödemiş diye baktım. Öyle ya arabanın bile zekâtını veriyor demişti Mahmut Ünlü. 2019 yılında ödediği vergi 0 TL, 2020 yılı 0 TL, 2021 yılı 0 TL, 2022 yılı 155 bin TL, 2023 yılında 358 bin TL.

Yani son beş yılda ödediği vergi toplamı 513 bin TL.

Türkiye’de sayılı insanın alacağı milyonluk lüks aracı oyuncak gibi kullanan bu kişiler “zekât” olarak ne kadar verdi bilinmez ama devlete ödediği vergi komik değil mi?

Ben bu ödenen tutarları katbekat ödeyen market, bakkal, kasap, nalbur tanıyorum ve dükkânlarının kirasını veremiyorlar.

Bu kul hakkı değil mi?

Devam edelim.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait Bolu Karacasu’nun en gözde arazisi için ihale açıldı. İhaleyi Boluspor başkanlığı da yapan Savaş Abak kazandı. Sonra bu ihale Orman Bölge Müdürlüğü İhale Üst Kurulu tarafından iptal edildi. Yeniden ihaleye çıkıldı. 22 Mart 2016’da yapılan ihaleye Bolu Belediyesi de katıldı ama Muhittin Palazoğlu’nun sahibi olduğu Eti Adstation adlı firma 16 milyon 504 bin TL karşılığında 53 dönüm arazinin sahibi oldu.

Muhittin Palazoğlu, “Buraya alkolsüz, İslami kesimin de rahatça kullanabileceği dev bir termal otel yapacağız. 7 yıldızlı yapmayı düşündüğümüz bu otelde Türkiye’de tek olacak. Bu tesisimizin Bolu istihdamına ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Esat ve Muhittin Palazoğlu’nun diğer şirketlerini de inceledim. Mesela PLZ Gıda diye bir firma var. Daha sonra adı Palya Yatırım olarak değişmiş. PLZ Gıda 2014 yılında şube açmış ve bu şube ile Ümraniye’deki Canpark içinde restoran işletmişler. Bu restoran hangisi diye sordum “McDonalds” cevabını aldım. Aileye ulaşamadım.

Aileye ait Vesen Yapı, Palazoğlu Nakliyat, Adstation Event adlı firma var.

Adstation adlı firma ile Kudüs Platformu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi çoğunlukla devlet kurumlarının organizasyonlarını yapmış. Vesen Yapı ise Tuzla’da yaptığı yalı projesi ile gündeme geldi. Bu şirketle ödediği vergi ise 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında “0” TL. Uzatmayayım...

Bir çakarlı araçtan nerelere geldik değil mi?

Halen ben Mehmet Esat Pazaloğlu’na çakarlı araç hakkı nasıl ve neden kim tarafından verildi anlayamadım. Tarikat bağlantısı mı? İktidarın sırtını sıvazladığı iş insanı olması mı?

Nedir bu kişinin ayrıcalığı?

Görüyoruz ki bu toplumda hepimiz eşitiz ama bazıları biraz daha eşit.