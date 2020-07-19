İran'ın İsfahan eyaletindeki enerji santralinde patlama meydana geldi

IRNA haber ajansının haberine göre, İran'ın İsfahan eyaletindeki bir elektrik santralinde patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 13:16
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İsfahan enerji şirketinin genel müdürü IRNA'ya yaptığı açıklamada, patlamanın İslamabad'daki santralde konuşlu bir transformatörün aşınması ve yıpranmasından kaynaklandığını açıkladı. Yetkili, patlamadan dolayı iki saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. 

Reuters'ın haberine göre, Haziran ayı sonlarından bu yana İran'daki askeri, nükleer ve endüstriyel tesislerde çeşitli ölçekte patlama ve yangınlar meydana geldi.


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