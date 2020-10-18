İranlı heykeltıraş hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor
Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.
İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak'ta kaldıktan sonra Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı.
Çocukluğundan beri sanatla ilgilenen Mutii, 4 yıldır Selimbey Mahallesi'nde kurduğu küçük bir atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye çalışıyor.
Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarını atölyesinde işleyerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.
Demire şekil vererek kendi siluetini de yapan Mutii, tasarladığı insan ve hayvan figürleri ile oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor.
"VAN'DA OLMAKTAN MUTLUYUM"
Mutii, heykeltıraşlık konusunda eğitim almadığını, 10 yıldır atık demir parçalarını farklı eserlere dönüştürmeye çalıştığını belirtti.
Yaptığı eserleri görenlerden güzel tepkiler aldığını belirten Mutii, "İran vatandaşıyım. Çocukluğumdan beri bu sanatla ilgileniyorum. Bu işten zevk alıyorum ve yaparken yorgunluk hissetmiyorum. Eserlerimi satarak ailemi geçindiriyorum" dedi.
Mutii, Van'da bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Halkı çok iyi. Burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Çok güzel bir şehir" diye konuştu.
Yapmak istediği eseri önce kafasında tasarladığını anlatan Mutii, "Ne yapmak istediğime karar veriyorum. Sonra demir parçalarını buna göre şekillendiriyorum. Yaptığım işe odaklanırken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum, yorulmuyorum. Bu işi yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.
Van'a geldikten sonra 80 eser yaptığını aktaran Mutii, ürünlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar yaptığın eserlerle Van'da 3, Erbil'de 6 sergi açtım. Van'da sergimde bana Yabancılar Şube Müdürlüğü destek oldu. Araba parçaları pahalı olmasına rağmen satın alıp heykel yapmak için kullanıyorum."
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