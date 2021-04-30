Irkçı taraftara 10 yıl stadyumda maç izlememe cezası

30 Nisan 2021 Cuma, 17:18

Sky Sports’ta yer alan haberde, sosyal medya üzerinden ırkçı paylaşımlarda bulunan Sam Mole’nin tribünlere girişinin yasaklandığı ifade edildi. 2019'da gazeteci Dan Levene'ye sosyal medya üzerinden ırkçı mesajlar gönderen Mole'nin paylaştığı tweetleri Avustralya’da attığı için İngiltere’de yargılanamadığı kaydedildi. Chelsea’nin bu durumdan rahatsız olduğu belirtilirken Sam Mole’yi 10 yıl boyunca Stanford Bridge’deki maçlara almama kararı aldığı ifade edildi.

“ÖNLEM ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Chelsea’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Oyuncularımız, personelimiz, taraftarlarımız ve kulübe gelen ziyaretçilerimiz farklı geçmişe sahiptir. Herkesin güvenli ve değerli hissetmesini sağlamak istiyoruz. Bu amacı tehdit eden herhangi bir davranışı kabul etmiyoruz. Nefret dolu ve ayrımcı söylemler her yerde olduğu gibi sosyal medyada da kabul edilemez. Kulüp olarak, bu değerlere aykırı sosyal medya paylaşımları üreten veya yayan kişi veya gruplara karşı önlem almaya devam edeceğiz."

“SOSYAL MEDYA BOYKOTUNU DESTEKLİYORUM”

Premier Lig’de Pazar günü Manchester United ile karşılaşacak Liverpool’da Jurgen Klopp, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman teknik adam Premier Lig’in öncülüğünde başlatılan sosyal medya boykotuna destek verdiğini belirterek şunları söyledi, “Sosyal medyadaki en tecrübeli kişi ben değilim ancak oyuncuların internette karşılaştığı şeyler oldu. O zamanlarda onlarla konuşmalar yaptım. Futbolcuların hayatlarını herkes görüyor. Tüm kulüpleri boykotta destekliyorum. Artık işlerin değişmesi gerekiyor.”