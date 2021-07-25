Irkçılığı yandaş basın sürdürüyor! Barolardan rahatsızlar; hedef gösteriyorlar

25 Temmuz 2021 Pazar, 13:38

Son dönemde artan Kürtlere yönelik saldırılara ilişkin açıklaması nedeniyle 15 baroyu hedef gösteren Yeni Şafak gazetesi tepki çekti. Yandaş Yeni Şafak’ın Doğu ve Güneydoğu’daki baroları hedef gösterdiği 23 Temmuz’daki ‘Kandil’in baronları’ başlıklı manşetinin ardından ırkçılığı devam ettirdiğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca insan hakları ve hukuka yönelik pek çok alanda açıklama yapan baroların, iktidar ya da medyası tarafından sık sık hedef gösterilmesi de dikkat çekti.

Öte yandan Konya Meram'da, Hakim Dal'ın ırkçı saldırı sonucu katledilmesiyle ilgili gözaltına alınan 35 kişiden 1’i tutuklandı.

"HEM HEDEF GÖSTERİCİ HEM DE IRKÇI"



Birgün'den Dilan Esen imzalı habere göre, açıklama yapan ve aralarında Mardin, Kars ve Van’ın da olduğu 15 barodan biri olan Diyarbakır Barosu’nun başkanı Nahit Eren’e göre Yeni Şafak’ın kullandığı dil hem hedef gösterici hem de ırkçı. Söz konusu haberin ırkçılığın devam niteliğinde olduğuna işaret eden Eren’e göre, Kürt yurttaşlara yönelik saldırılara ilişkin yapılan açıklamalar kriminalize edilmek isteniyor.

"BUNUN HABERCİLİKLE ALAKASI YOK"

Baro Başkanı Nahit Eren, yandaş basında bu tür manşetlere zaman zaman tanık olunduğunu hatırlatarak "Bunun habercilikle alakası yok" değerlendirmesinde bulundu. Irkçı saldırıları gözlemleyip kentlerdeki avukatlarla görüştükten sonra bir değerlendirme yaptıklarını söyleyen Eren, şunları kaydetti: Olayların tarzına sürekli yaşanmasına dikkat çekmek ve bu konuda etkin bir soruşturma yürütülmesine istedik. O şiddeti sağlayan şey karşılarındaki kişilerin kimlikleri. Kürt oldukları için orada barındırılmayacakları gibi söylemler olmuş. Bunu ‘ırkçı saldırı değil’ diye yorumlamak doğru değil. Bunları salt adli mesela görmekteki çırpınışa da dikkat çektik. Faillerin yargılanmasını talep ettik fakat biz de bir gazete tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldık.

BAROLARDAN RAHATSIZLAR

Baroların, toplumu etkilediğini belirten Eren, şu ifadeleri kullandı: İster istemez bunun da yarattığı bir rahatsızlık var. Baroların sahip olduğu sorumluluklar var. Barolar, insan haklarını hukukun üstünlüğünü savunuyor ama maalesef bu alanlardaki savunucu pozisyon hep hedef haline getiriliyor. Basın yayın organlarının bu tür haberlerle sorunların çözümünden ziyade sorunu değersizleştirecek haberlerden uzak durması lazım. Kendilerini olayın tarafı gibi görüp bu tarz manşetler atmaları sorunu çözmez.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: YAZILARI YANLIŞ BULUYORUZ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da Kürt yurttaşlara yönelik saldırıları, yaptıkları açıklamayla kınayan 15 baro ile ilgili yayınlara tepki gösterdi.

Feyzioğlu, “Söz konusu olaylarla ilgili kaygılarını dile getiren ve uyarılarda bulunan barolarımızı hedef yapmaya yönelik bir kısım medyada çıkan yazıları yanlış buluyoruz” düşüncesini dile getirdi.