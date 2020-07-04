İş cinayeti: Aydın'da maden ocağındaki iş makinesi devrildi, bir işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde maden ocağındaki iş makinesinin devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

(DHA)
04 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:01
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Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren maden ocağındaki iş makinesi yaklaşık 15 metre yükseklikten devrildi. Olayda iş makinesinin operatörü Serdar Can (23) ağır yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


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