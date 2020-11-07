İş dünyasından Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

İş dünyası temsilcileri, oda başkanları ve bazı sendikaların başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

İZMİR / Cumhuriyet
07 Kasım 2020 Cumartesi, 12:28
İş dünyasından Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
Abone Ol google-news

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi’nden oda başkanları ve bazı sendikaların başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Heyettekiler deprem nedeniyle her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Tunç Soyer ise heyete teşekkür ederek, “İzmir’de birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz”


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler