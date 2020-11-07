İş dünyasından Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti
İş dünyası temsilcileri, oda başkanları ve bazı sendikaların başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi’nden oda başkanları ve bazı sendikaların başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.
Heyettekiler deprem nedeniyle her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Başkan Tunç Soyer ise heyete teşekkür ederek, “İzmir’de birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz”
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki