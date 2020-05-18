İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyette görülen yılan, görevliler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
İznik ilçesinde ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin
önünde kıvrılmış vaziyetteki yılanı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine
haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kürek
yardımıyla yakalayarak doğaya saldı.
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