Alanya'da boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde dış cephesi boyanan bir sitede meydana geldi. Sitenin 4'üncü katında boya için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İskelenin halatının boşalmasıyla üzerinde çalışan işçilerden Y.K. (44) ve D.K. (23), sert zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 2 işçiyi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Y.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı D.K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA
Y.K.'nin cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardın otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taşeron firma yetkilisi M.A. gözaltına alındı.
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