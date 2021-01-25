IŞİD operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'daki IŞİD operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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