IŞİD operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'daki IŞİD operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

AA
25 Ocak 2021 Pazartesi, 00:06
IŞİD operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.


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