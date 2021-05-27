Işın Çelebi: "Demek istiyorlar ki biz barıştan yana değiliz"
Galatasaray'da başkan adaylarından Işın Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı çağrıyla ilgili, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi." dedi.
Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı buluşma teklifine kimsenin gelmediğini belirterek, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3’te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi" dedi.
Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, dün yaptığı çağrıyla bugün tüm başkan adaylarını ortak bir karar almak için Türk Telekom Stadyumu’na davet etmişti. Bugün stada gelen Çelebi, saat 15.00’e kadar başkan adaylarını bekledi.
Daha sonra basın mensuplarına davet ile ilgili konuşan Işın Çelebi, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3’te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. Demek istiyorlar ki biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun.
Biz yarın öğlene kadar adaylık başvurumuzu yapacağız. İmzaları da vereceğiz. Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız. Geldiğimiz noktada Galatasaray’ın inşallah bir ’Ateş ve Güneş’ gibi bir durumla karşılaşmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Çelebi ayrıca dün akşam eski başkan Ünal Aysal ve sarı-kırmızılı camianın önde gelenlerinin bir araya gelip yaptığı toplantıyı eleştirdi ve oraya katılanlardan birlik, beraberlik içinde hareket etmesini beklediğini ifade etti.
İlgili Haberler
- Işın Çelebi: " Ortak bir çözüm yolu bulunmalıdır"
- Galatasaray kripto paradan 100 milyon tl'den fazla para kazandı
- Burak Elmas: Çıktığımız yol Galatasaray mücadelesi, iktidar mücadelesi değil
- Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi
- Galatasaray o parayı bulamadı, UEFA'lık olabilirler!
- Galatasaray’daki dev buluşmanın perde arkası
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Sedat Peker hakkında yakalama kararı