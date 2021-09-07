İSKİ'de yüzde 15.62 zam teklifi kabul edildi
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Devlette yeni döneme hazırlık
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası