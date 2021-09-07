İskilipli Atıf’ı andığı için valiye tepki gösteren yurttaşa dava açıldı

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf, 4 Şubat’ta, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün katılımı ile gömütü başında anılmıştı.

Vali Çiftçi anmaya ilişkin “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” paylaşımında bulunan Can A. adlı yurttaştan şikâyetçi oldu. Şikâyeti inceleyen Çorum Cumhuriyet Savcısı, Çiftçi’nin adı geçmeyen söz konusu paylaşımı için “haraket” suçlamasıyla Can A. adlı yurttaş hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, “Can A’nın, hakaret içerikli sözlerinin Çiftçi’nin şahsına değil, görevinden dolayı sarf edildiği” savunuldu. Bu nedenle, Can A. hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan kamu davası açılması istendi. Ancak iddianame reddedildi. Savcı, ilk iddianameden üç ay sonra yeni bir iddianame hazırlayarak “yalnızca “hakaret” suçundan dava açılmasını talep etti. İkinci iddianamenin kabul edilmesi üzerine de dava açıldı.