İŞKUR başvuruları AKP ilçe başkanlarına yönlendirdi!

05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İŞKUR’un istihdam politikasını AKP ilçe başkanları kanalıyla yürüttüğü iddiasını meclis gündemine taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri işsizlik iken, istihdam sayısını yükseltmek için kurulan İŞKUR’un, AKP’nin işçi alım kurumu olarak kullanılması kabul edilemez” dedi.

"ALIMLAR AKP İLÇE BAŞKANLARI ÜZERİNDEN"

İktidarı kaybetme korkusunun AKP’yi sardığını vurgulayan Polat, “Ülke yönetilmiyor, savruluyor. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Üye kampanyası yapıp insanların haberi olmadan partiye üye yapıyorlar. Bir çürüme var ve bu çürüme AKP’nin yanı sıra kamu kurumlarına da sirayet etmiş durumda. Bu kurumlardan biri İŞKUR. Çeşitli illerimizde de sürekli gündeme geliyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak üzere kurulan İŞKUR, AKP’nin işçi alım kurumu haline gelmiş. Bu kabul edilemez. Roman yurttaşlarımızın istihdamı için İŞKUR Konak’a yönlendirme yapan İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır’a alımların ‘AKP’li ilçe başkanları üzerinden geçiyor’ cevabı veriliyor. Bize her gün istihdam ile ilgili sosyal medyadan yüzlerce mesaj geliyor. O mesajları okurken içerisinde bulunduğumuz durumdan utanıyoruz. Ama ekonominin sorumlusu olan ve bu ülkenin kaynaklarını savuran AKP ve onun güdümündeki resmi kurumlar, bir işçi alırken bile ilk olarak siyasi partisine bakıyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bu sorunlar sesli bir şekilde dile getirilirken yetkili kimse çıkıp açıklama yapmıyor” ifadelerini kullandı.

