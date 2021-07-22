İslami Uyanış Kurultayı’nda Türkiye’yi Doğu Perinçek temsil etti

22 Temmuz 2021 Perşembe, 15:01

İran’ın başkenti Tahran’da Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Afganistan ele alındı. Toplantıya Türkiye’den konuşmacı olarak şaşırtıcı bir isim katıldı.

Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı konferansa Türkiye’den ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.

Zirve’nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler baş danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı.



