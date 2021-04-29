İspanya'da 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları belli oldu: Sıfır koronavirüs vakası!
İspanya'da geçtiğimiz ay koronavirüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralları olmadan gerçekleşen 5 bin kişilik konser deneyinin sonuçları açıkladı. Yetkililer, konserle bağlantılı olarak herhangi bir virüs bulaştığını gösteren işaretin bulunmadığını söyledi.
İspanya'da geçtiğimi ay yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konser deneyinin sonuçları belli oldu.
"UMUT VERİCİ"
Maske ve hijyen önlemlerinin uygulandığı konserin ardından hiç kimsenin koronavirüs testinin pozitif çıkmadığı açıklandı. Organizatörler konserin ardından koronavirüs vakası kaydedilmemesinin müzik sektörü için umut verici olduğunu söyledi.
Salgın döneminde bir ilk olması açısından deney niteliği taşıyan konserle ilgili analizleri yapan Germans Trias i Pujol Hastanesi doktoru Josep Maria Llibre, "Konserle bağlantılı olarak herhangi bir virüs bulaştığını gösteren hiçbir işaret yok." açıklamasında bulundu.
Basın toplantısı düzenleyen Llibre, konserden 15 gün sonra izleyiciler arasından sadece 6 kişide Kovid-19 pozitif vakasının görüldüğünü, bunlardan 4'ünün konserle ilgili bir bulaşma olmadığının organizatörler tarafından garanti edildiğini söyledi.
Barselona'nın Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izlemişti. Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Kovid-19 hızlı tanı testi yapılmış, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirilmişti.
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