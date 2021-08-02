Isparta'da suların zehirlendiği iddiasını İl Sağlık Müdürü yalanladı
Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaya, Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı iddiaları ile ilgili, "Vatandaşlarımızın bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur” dedi.
Isparta'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar hakkında Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaya açıklamalarda bulundu.
Karakaya, ”İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla 'içme suyu kaynaklı zehirlenme' olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup, bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır.
"SÜREKLİ KONTROL YAPILMAKTADIR"
Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu
kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın bilinçli olarak yapıldığı
değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi
kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur” dedi.
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