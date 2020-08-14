‘İsraf vakfı’ usulsüzlüğü büyüyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Kurucu başkanlığını eski AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün yaptığı Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) Bingöl, Afyon ve Hakkâri’nin il özel idaresinden “yoksullara kredi verilmesi için toplam 571 bin lira para aldığı ancak bu paranın idarelerin alacak hesaplarında takip edilmediği” tespit edildi.

Akgül’ün kurduğu TİSVA’nın Kütahya İl Özel İdaresi’nden yoksullara kredi verilmesi amacıyla 90 bin TL almasına karşın, ilde 4 yıl boyunca hiçbir faaliyette bulunmadığını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Sayıştay raporlarına göre vakıf, Bingöl, Afyon ve Hakkâri’de de usulsüzlüklere konu oldu.

PARA 7 YIL TAKİPSİZ

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 2018 Yılı Sayıştay Raporu’na göre, idare kendi sorumluluğunda olan yoksullara kredi verilmesi görevini TİSVA’ya devretti. İdare, bu kapsamda vakfa 2011’de 100 bin TL, 2012’de ise 50 bin TL verdi. Ancak bu para, yasanın öngördüğü şekilde nihai kullanıcıya değil, vakfa verildi. Paranın, vakfın tespit edeceği yoksullara verileceği belirtildi.

Ayrıca, paranın yasa gereği alacak hesabında takip edilmesi gerekirken, takibi yapılmadı. Yani kredi olarak vakfa verdiği parayı geri alması ve takip etmesi gereken idare, 7 yıl boyunca verilen paranın kaydını tutmadı.

8 YILDIR HABER YOK

Vakıf, Bingöl İl Özel İdaresi’nden ise 2009’da imzaladığı protokol kapsamında 351 bin TL ödenek aldı. Sayıştay’ın 2017 raporuna göre bu ödenek, yine idarenin alacak hesabına kaydedilmesi gerekirken, “doğrudan gider” olarak muhasebeleştirildi. Böylece, 351 bin TL’nin takibi ve geri alınması için 8 yıl boyunca hiçbir çalışma yapılmadı. Vakıf, Hakkâri İl Özel İdaresi’nden de 2012’de 70 bin TL kaynak aldı.

Aktarılan kaynak, diğer illerde olduğu gibi, gider hesaplarına alınarak, muhasebeleştirildi. Vakfa yapılan ödemeden, aradan 5 yıl geçmesine karşın herhangi bir geri dönüş sağlanamadı.

Bu durum, Sayıştay’ın denetim raporunda, “Vakfa yapılan ödemenin bütçeye gider yazılarak muhasebeleştirilmesi yerine alacak hesaplarına alınarak takibinin sağlanması, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılması ilkesine uygun düşeceği düşünülmektedir” ifadeleriyle değerlendirildi.