İsrail dünyada kürk satışını yasaklayan ilk ülke oldu

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:57

İsrail, moda endüstrisinde kürk alım-satımını yasaklayarak dünyada bunu gerçekleştiren ilk ülke oldu. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel yaptığı açıklamada, "Kürk endüstrisi dünya çapında yüz milyonlarca hayvanın ölümüne neden oluyor ve tarif edilemez bir zulüme ve acılara neden oluyor" dedi.

Gamliel ifadelerini, "Moda endüstrisi için yabani hayvanların derisini ve kürkünü kullanmak ahlak dışı ve kesinlikle gereksiz. Bu düzenlemeleri hayata geçirmek, İsrail moda endüstrisini daha çevre dostu ve hayvanlara karşı çok daha duyarlı hale getirecek" şeklinde sürdürdü.

Hayvan hakları örgütü Animals Now kararı, "tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımlayarak, “Sayısız hayvan kürk endüstrisinin cehenneminden kurtarılacak” dedi.

Başka bir hayvan hakları örgütü PETA ise yasak kararının, ‘sayısız tilkiyi, vizonu, tavşanı ve diğer hayvanları acımasızca öldürülmekten’ kurtaracağını söyledi.

-The Jerusalem Post

