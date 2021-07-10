İsrail güçleri 93 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerine müdahale etti. Müdahalede biri gönüllü sağlık çalışanı olmak üzere 93 Filistinli yaralandı.
Filistinliler, Nablus’a bağlı Beyta beldesi, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.
İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 23'ü gerçek, 70'i de plastik mermiyle olmak üzere 93 kişinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.
YARALILAR ARASINDA 1 SAĞLIKÇI DA BULUNUYOR
Açıklamada ayrıca, yaralananlar arasında Filistin Kızılayında gönüllü olarak görev yapan bir sağlık çalışanının da bulunduğu ifade edildi.
İsrail güçlerinin müdahalesinde çok sayıda gösterici de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASA DIŞI
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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