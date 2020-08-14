İsrail ile BAE arasındaki anlaşmaya Ankara’dan ilk tepki
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında dün imzalanan "normalleşme" anlaşmasının ardından Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Tarih, böyle bir anlaşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin davranışını affetmeyecek" açıklamasını yaptı.
ABD’nin arabulucuğunu yaptığı görüşmeler sonucunda dün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, normalleşme anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından Ankara’dan çok sert bir yanıt geldi… Sözc'nün Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı, “Filistin halkı ve yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki anlaşmaya sert tepki göstermesine hakkı var. Tarih, böyle bir anlaşmaya imza atan Birleşik Arap Emirlikleri’nin davranışını affetmeyecek” denildi.
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