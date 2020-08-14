İsrail ile BAE arasındaki anlaşmaya Ankara’dan ilk tepki

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:32

ABD’nin arabulucuğunu yaptığı görüşmeler sonucunda dün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, normalleşme anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Ankara’dan çok sert bir yanıt geldi… Sözc'nün Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı, “Filistin halkı ve yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki anlaşmaya sert tepki göstermesine hakkı var. Tarih, böyle bir anlaşmaya imza atan Birleşik Arap Emirlikleri’nin davranışını affetmeyecek” denildi.