İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeyi eleştirdi, mahkemeye sevk edildi

28 Ağustos 2020 Cuma, 08:58

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği iddiasıyla gözaltına alınan İmad Haccac, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edildi.

Karikatüristin avukatı Mervan Salim, "Amman Başsavcısı Rami Travne, yetkisizlik dolayısıyla Haccac'ı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk etti. Şu ana kadar kendisine yöneltilmiş bir suçlama bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce yerel basında Ürdün'de ünlü karikatürist Haccac'ın İsrail ve BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına hakaret içeren bir karikatür çizdiği iddiasıyla gözaltına alındığı yönünde haberlere yer verilmişti.

Ürdün makamları şu ana kadar karikatüristin gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesinde çarşamba günü karikatürist Haccac'a ait, İsrail'in normalleşmeye rağmen Washington'un Abu Dabi'ye F-35 uçağı satışına karşı olmasının ardından BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın tutumuyla alay eden bir karikatür yayınlanmıştı. Söz konusu karikatür sosyal medyada geniş yer buldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile BAE arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE geçtiğimiz cuma günü İsrail ve ABD ile yapılacak üçlü toplantıyı iptal etmişti.

İSRAİL-BAE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.



