İsrail, Pfizer ile Covid-19 aşısı için anlaşma imzaladı

13 Kasım 2020 Cuma, 16:04

Başbakan Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti. "Tünelin sonunda ışık göründü" diyen Netanyahu, başka kaynaklardan da aşı getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Potansiyel koronavirüs aşısının gelecek yıl ocak ayından itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını dile getiren Netanyahu, ilerleyen aylarda gelecek aşı miktarının artacağını kaydetti.

Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını ve bunun da 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacağını ifade etti.