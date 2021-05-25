İşsiz genç Erdoğan ve AKP'yi eleştirdikten sonra yaşamına son verdi
24 yaşındaki İhsan B., AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren bir mesaj yayınladıktan sonra yaşamına son verdi. DHA, servis ettiği haberde AKP'li vekilin intihar olayını ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret ederken öğrendiğini belirtirken, İhsan B.'nin veda mesajını görmedi.
Antalya'da İhsan B. (24), sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye tepki gösterdiği mesajı yayınladıktan sonra oturduğu apartmanın 5'inci kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
MESAJI GÖRMEYEN DHA VEKİLİ GÖRDÜ
Demirören Haber Ajansı (DHA), söz konusu haberi servis ederken "AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, olayın yaşandığı sitenin yan sitesinde bulunan ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini ziyaret ettiği esnada, intihar vakasından haberdar olunca İhsan B.'nin babasının yanına giderek başsağlığında bulundu" ifadelerini kullandı.
AKP'li vekilin, ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret ederken öğrendiğini belirtirken, İhsan B.'nin Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştirdiği mesajı görmedi.
'UMUDUMUZU ELBET GERİ ALACAĞIZ'
İhsan B. intihar etmeden önce yayınladığı mesajda AKP ve Erdoğan'ı etiketleyerek, "Bir de son olarak belki bu dünyada hakkımı, gençliğimi alamadım ama diğer tarafta iki elim yakanızda olacak AKP hükümeti ve RTE. Benden ve benim gibi milyonlarca gençten aldığınız umudumuzu elbet geri alacağız. Burada değilse bile başka yerde" ifadelerini kullandı.
Gencin veda mesajını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İşsiz genç intihar etti! Antalya'da 24 yaşındaki İhsan B. isimli genç, bir süredir iş arıyordu. İş bulamayınca dün apartmanın 5'inci katından atlayıp canına kıydı. Son notunda 'İki elim yakanızda AKP ve RTE' yazıyordu. Gençlerin geleceğini çaldılar, biz umudu geri alacağız!" ifadelerini kullandı.
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