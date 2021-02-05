İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirileceğini kaydetti.
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