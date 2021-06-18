İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını
İstanbul'da şiddetli sağanak sonrası Çağlayan Adliyesi'nin alt katlarını su bastı.
İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle kentte yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun yağış nedeniyle su giderlerinin patladığı bilgisine ulaşıldı. Giderlerin patlamasıyla su alt katlara indi.
Su baskını nedeniyle adliyede saatlerce temizlik yapıldı.
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