İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını

İstanbul'da şiddetli sağanak sonrası Çağlayan Adliyesi'nin alt katlarını su bastı.

DHA
18 Haziran 2021 Cuma, 17:35
İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle kentte yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun yağış nedeniyle su giderlerinin patladığı bilgisine ulaşıldı. Giderlerin patlamasıyla su alt katlara indi.

Su baskını nedeniyle adliyede saatlerce temizlik yapıldı.


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