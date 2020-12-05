05 Aralık 2020 Cumartesi, 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 seçimleri sonrasında AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybetse de İBB Meclis çoğunluğu ve merkezi yönetimin AKP’nin elinde olmasına dikkat çekmek için “Bunlar topal ördek” demişti. Bu ifade, yeni yönetimin hem İBB Meclisi hem de hükümet tarafından kıskaca alınacağı şeklinde yorumlanmıştı.





Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran seçimlerinde ikinci kez İBB Başkanı seçilmesinin üzerinden yaklaşık 18 ay geçti. Bu sürede İmamoğlu yönetiminin birçok önerisinin İBB Meclis'nde ve UKOME toplantılarında AKP ve merkez yönetimin oylarıyla engellendiği bildirildi.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da ANKA'ya yaptığı açıklamada, bu engelleme girişimine vurgu yaparak, "Cumhur İttifakı'nın, özellikle AK Parti Grubu'nun hedefi Ekrem İmamoğlu’nun başarısız olması. Siyaseten karar veriyorlar, İstanbullular, halk onların umurlarında değil" değerlendirmesini yapmıştı.

İMAMOĞLU’NU ENGELLENEN GİRİŞİMLERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin girişimlerine, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de desteğini alan AKP yönetimince yapılan engelleme girişimlerinin kamuoyuna yansıyanlarından başlıcaları şöyle:

- İBB'nin, geçmiş yönetim zamanından beri devralmak istediği TCDD’ye ait tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesine katılması engellendi.

- İmamoğlu yönetiminin, özellikle dar gelirli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılmasıyla ilgili teklif, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu tarafından reddedildi.

İBB yönetiminin salgın hastalık döneminde zor durumda kalan dar gelirli yurttaşlara yardımcı olmak için açtığı yardım kampanyası, İçişleri Bakanlığı tarafından, belediyelerin böyle bir yardım kampanyası düzenleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle engellendi. Toplanan yardım paralarına el konuldu.

MARMARAY'DAKİ AKTARMA UYGULAMASI 9 AY SONRA KALDIRILDI

- İBB yeni yönetiminin girişimiyle başlatılan, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan ve ulaşımı önemli oranda rahatlatan Marmaray’daki aktarma uygulaması dokuz ay sonra kaldırıldı.

- Yıllardır İBB’nin mülkiyetinde bulunan bazı mülkler, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu'nun teklifi ile ilçe belediyelerine tahsis edildi.

- İBB’nin önceki yönetim zamanında satmaya çalıştığı -bunlar arasında Levent’te bulunan eski İETT garajı da var- birçok arazi AKP grubu tarafından Belediye Meclisi kararıyla yeşil alana alındı.

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun aldığı bazı meclis kararlarını veto etti. Başkan İmamoğlu’nun tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderdiği kararlara AKP direnerek yeni yönetimi engellemeye çalıştı.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA YARDIMLA İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞLİKLİĞİ ENGELLENDİ

- İBB’nin yeni yönetiminin, olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılmasıyla ilgili yönetmelikte yapmak istediği değişiklik, İBB Meclisi’nde AKP Grubu'nca engellendi.

- Seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun vaat ettiği projelerden biri olan 150 kreş projesine, İBB Meclisi’nde AKP grubu tarafından engel çıkartıldı. Proje kapsamında kreş yapılması planlanan yerlerle ilgili imar planı değişikliği teklifleri Meclis’teki AKP Grubu tarafından engellendi.

İBB'NİN GELİRİ TIRPANLANDI

- Hafriyat alanlarının işletilmesiyle ilgili yeni yönetimin hazırladığı teklif, İBB Meclisi’nde AKP Grubu tarafından engellendi. AKP grubu, 25 yıldır hiç düşünmedikleri bir karar alarak, hafriyat döküm alanlarından İBB’nin elde edeceği gelirden ilçe belediyelerine kaynak aktarılmasını sağladı. Böylelikle İBB’nin bir geliri daha tırpanlanmış oldu.

- İBB’nin KİPTAŞ eliyle yaptırdığı lüks konutların satışına engel olundu. Böylelikle buradan elde edilecek gelirle yapılacak sosyal konutların yapılması engellendi.

İBB’nin Şehir Tiyatroları yönetim ve oyuncu kadrosunda yapmak istediği değişiklikler İBB Meclisi'nde AKP grubu tarafından engellendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KOLAYLAŞTIRACAK ADIMA GEÇİT VERİLMEDİ

- İBB yönetiminin kentsel dönüşümün cazibesini artırmak için getirdiği 'çatı katı' teklifi, İBB Meclisi’nde AKP Grubu tarafından engellendi. Teklifle, bina yüksekliğini arttırmadan, atıl durumdaki çatı araları bağımsız bölüme dönüştürülecekti. Bu hem müteahhit açısından hem de kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen vatandaşlar açısından cazibeyi arttıracaktı. Kentsel dönüşümü kolaylaştıracak bir adım AKP tarafından engellendi.

İBB Meclisi 25 yıldır belediye başkanına istediği miktarda borçlanma yetkisi verirken, seçimden sonra çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, İmamoğlu’nun istediği borçlanma taleplerini büyük oranda kesintiye uğrattı. Böylelikle yeterli hizmetin üretilmesi engellendi.

İMAMOĞLU, YENİ TAKSİ PROJESİ'Nİ UKOME'YE ÜÇ KEZ GETİRDİ AMA ONAY ALAMADI

- İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’daki taksi sorununu çözüme kavuşturmak için 6 bin yeni taksi projesi UKOME’de merkezi yönetim temsilcileri tarafından engellendi. UKOME toplantısına konuyu 3 kez getiren İBB, merkezden gelen talimatları aşamadı.

- İBB’nin şirketlerinden BELTUR’un hizmetlerini arttırmak için belediye yönetimi tarafından yapılan teklif, İBB Meclisi’nde AKP grubu tarafından engellendi.

- İBB’nin mülkiyetinde bulunan sosyal konutların dar gelirli vatandaşlara verilmesiyle ilgili teklif, İBB Meclisi’nde AKP Grubu'ndan onay alamadı.