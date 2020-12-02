İmamoğlu'ndan ‘suikast girişimi’ ile ilgili ilk açıklama

02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:36

İsyanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yönelik suikast ihbarına yönelik Olay TV'ye açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.

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