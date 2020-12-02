İmamoğlu'ndan ‘suikast girişimi’ ile ilgili ilk açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast girişimiyle ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
İsyanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yönelik suikast ihbarına yönelik Olay TV'ye açıklamada bulundu.
İmamoğlu, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.
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