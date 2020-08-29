İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nda istifa

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:49

Cezaevindeyken ölüm orucunda ölen Avukat Ebru Timtik'in dev posterinin Beyoğlu’ndaki merkezinin duvarına asılmasıyla gündeme gelen İstanbul Barosu'nda bir istifa yaşandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener istifa etti.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı olan Ayça Özok Ener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında;

"İstanbul Barosu Başkanlığı’na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı olan Ayça Özok Ener istifasını sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu istifasının gerekçesini ise açıklamadı. Ener, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği öncesinde 2013-2017 yıllarında TBB Denetleme Kurulu Üyesi ve Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği görevleri yaptı.