İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- Ankara Antlaşması'na başvurular patladı
Video Haberler
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 5 saat neden haber alınamadı?
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- Ankara Antlaşması'na başvurular patladı