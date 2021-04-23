İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti
4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı. Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti.
Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
Video Haberler
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
En Çok Okunan Haberler
- 3 ile dikkat çekti: İnsanlar ölmeye başlayacak
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- Erdoğan'a büyük şok!
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Bitcoin çakıldı!
- Şevket Çoruh'tan Thodex paylaşımı