Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti.
Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Abdurrahim Albayrak'tan Diyanet TV'de tepki çeken sözler
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu